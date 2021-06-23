Aşılama aşı 25’e indi! Gözler Bilim Kurulu toplantısında

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19'da açıklama yapacak. Öte yandan aşılama yaşı 25'e indi ve 25 yaş üstüne aşı randevuları açıldı. Yerli aşının adı "Turkovac" oldu. Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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