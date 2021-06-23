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Aşılama aşı 25’e indi! Gözler Bilim Kurulu toplantısında

A Haber
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Giriş: 23.06.2021 11:21
Güncelleme:23.06.2021 11:22
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19'da açıklama yapacak. Öte yandan aşılama yaşı 25'e indi ve 25 yaş üstüne aşı randevuları açıldı. Yerli aşının adı "Turkovac" oldu. Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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