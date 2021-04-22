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Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

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Giriş: 22.04.2021 10:58
Son dakika haberi... Türkiye'de SinoVac ve BioNTech aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ederken yeni tartışmalar gündeme geldi. BioNTech aşısının ilk doz sonunda oluşturduğu antikor düzeyinin yüksek olması, tek dozun yetebileceği iddiası ortaya atıldı. Prof. Dr. Melih Us'un, "1 ay sonra test yapılıp etkinliği ölçülsün. Yeterliyse çift yerine tek doz BioNTech yapılarak 57 milyon kişi korunabilir" tavsiyesini uzmanlar değerlendirdi.
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