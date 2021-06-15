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Aşıda randevu rekoru kırıldı! Bir günde 750 bin kişi aşı olmak için randevu aldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2021 09:41
Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama hızlandı. Toplam yapılan aşı sayısı 34 milyon 625 bine ulaştı. Sadece bir günde tam 824 bin 494 kişi aşılandı. Günlük ortalama aşılama sayısı ise 600 bine ulaştı. Bu hızla devam edilmesi durumunda hayatın 2 ay sonra normale dönebileceği öğrenildi.
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