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Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

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Giriş: 13.07.2021 12:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştığında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini bildirdi. Koca, daha çok vatandaşı ikna etmek istediklerini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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