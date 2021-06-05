Aşı randevularına katılım yüzde 97'yi buldu

İnsanlığın, koronavirüs ile mücadelesinde en önemli silahı kuşkusuz aşı. Türkiye aşılamada önemli yol kat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, aşıda toplam 30 milyon doza ulaştığımızı duyurdu. "Ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." dedi. A Haber muhabiri Hande Bayraktar aşılamada geldiğimiz noktayı konuğu Çam Sakura Hastanesi Başhekimi Yardımcısı DR. Ömer Köseoğlu ile konuştu.