06 Eylül 2021, Pazartesi
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Aşı olmayana test şartı başladı | Ya aşı ya PCR testi dönemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı bildirinin ardından aşı olmayan çalışanlar için PCR testi zorunluluğu bugün yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından işçiler ve çalışanlar PCR testi zorunluluğunun detaylarını inceliyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.