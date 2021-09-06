Aşı olmayana PCR testi şartı! Aşısız çalışana her hafta test

Aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu bugün itibariyle başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönem başladı. Aşı olmayana PCR testsiz konser, sinema, tiyatro yok. İşyeri çalışandan haftada bir kez PCR testi isteyebilecek aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenecek. Peki hastanelerde yoğunluk var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Diyarbakır’dan aktardı.

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