30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama gelecek mi? Başkan Erdoğan yanıtladı ''Durumu Kabine toplantısında ele alacağız''

Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama gelecek mi? Başkan Erdoğan yanıtladı ''Durumu Kabine toplantısında ele alacağız''

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2021 14:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Aşı olmayan vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Başkan Erdoğan soru sonrasında, "Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk Kabine'de yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız.’’ dedi.
Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama gelecek mi?
Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan yangın açıklaması
Başkan Erdoğan'dan yangın açıklaması
Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu
Alevlerin arasından 'Mucize' doğdu
Tüyleri diken diken eden olay!
Tüyleri diken diken eden olay!
Sınırda kaçak geçişlere sıkı önlem
Sınırda kaçak geçişlere sıkı önlem
Dünya basını Türkiye'deki orman yangınlarını bu fotoğraflarla gördü!
Dünya basını Türkiye'deki orman yangınlarını bu fotoğraflarla gördü!
İstanbul'da DEAŞ’a darbe!
İstanbul'da DEAŞ’a darbe!
A Haber’de tüm Türkiye mesaj!
A Haber’de tüm Türkiye mesaj!
Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı
Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı
NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı
NASA yayınladı! Türkiye’deki orman yangınları uyduya yansıdı
Koronavirüs aşısı olmayanlara flaş çağrı
Koronavirüs aşısı olmayanlara flaş çağrı
CHP ve İYİ Parti yangını siyasete alet etti!
CHP ve İYİ Parti yangını siyasete alet etti!
Daha Fazla Video Göster