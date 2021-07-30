Aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama gelecek mi? Başkan Erdoğan yanıtladı ''Durumu Kabine toplantısında ele alacağız''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Aşı olmayan vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Başkan Erdoğan soru sonrasında, "Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız, böyle mi olacak gibi... İlk Kabine'de yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız.’’ dedi.