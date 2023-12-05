Asgari ücrette zam senaryoları! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak?

Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,28 olarak açıklandı. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Peki enflasyon rakamları asgari ücret zammını nasıl etkileyecek? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi. İşte haberin detayları…

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