Asgari ücrette kritik hafta! Maaş maratonunda pazarlık ne aşamada!

Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Milyonların beklediği asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücret tespit komisyonu bu hafta üçüncü toplantısını yapacak. Peki, asgari ücrette olası zam formülleri neler? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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