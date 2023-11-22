22 Kasım 2023, Çarşamba
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Asgari ücrete tek zam sinyali! Asgari ücrette zam nasıl hesaplanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. "Yılda tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" diyen Bakan Işıkhan, "Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.