30 Kasım 2023, Perşembe
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Asgari ücret zammında tahminler ne? İşte masadaki rakamlar... Sosyal Güvenlik Uzmanı Duman A Haber'de kulislerdeki senaryoları aktardı
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücret zammında masada yer alacak rakamları ve kulislerde konuşulanları A Haber ekranlarında ayrıntısıyla aktardı. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...