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Videolar Gündem Videoları Asgari ücret zammında tahminler ne? İşte masadaki rakamlar... Sosyal Güvenlik Uzmanı Duman A Haber'de kulislerdeki senaryoları aktardı

Asgari ücret zammında tahminler ne? İşte masadaki rakamlar... Sosyal Güvenlik Uzmanı Duman A Haber'de kulislerdeki senaryoları aktardı

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Giriş: 29.11.2023 23:21
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücret zammında masada yer alacak rakamları ve kulislerde konuşulanları A Haber ekranlarında ayrıntısıyla aktardı. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Asgari ücret zammında tahminler ne?
Asgari ücret zammında tahminler ne?
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