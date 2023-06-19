19 Haziran 2023, Pazartesi
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2. Tespit Komisyonu toplantısından neler konuşuldu? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de yorumladı
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin asgari ücrete yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Zengin, “Asgari ücret tespit komisyonu bugün 2. toplantısını tamamladı. 3. toplantıdan sonraki oluşacak rakam Sayın Cumhurbaşkanımıza gidecek. İşçiler ilk yeni asgari ücretlerini 31 Temmuz’da alacaklar." dedi. Öte yandan Tarkan Zengin tespit komisyonundaki kritik görüşmeye yönelik açıklamalarda bulundu.