18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt geldi: Hukuki süreç başlatıldı

ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt geldi: Hukuki süreç başlatıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2021 16:14
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "şirketin Katarlı olduğu" öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek dışı iddialar ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
ASELSAN’dan Katar iddialarına yanıt!
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt!
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan hikaye!
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan hikaye!
Bitmeyen yol çalışması çileye döndü!
Bitmeyen yol çalışması çileye döndü!
İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!
İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!
Ümitcan’ın annesinin ölümünde flaş karar
Ümitcan'ın annesinin ölümünde flaş karar
İşte TOGG’un yeni logosu
İşte TOGG'un yeni logosu
Stokçulukla mücadelede yeni dönem!
Stokçulukla mücadelede yeni dönem!
TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak
TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak
Yerli otomobil için devletten yeni hamle
Yerli otomobil için devletten yeni hamle
Türkiye’yi sıkıştırma politikasının amacı ne?
Türkiye'yi sıkıştırma politikasının amacı ne?
Daha Fazla Video Göster