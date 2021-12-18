ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt geldi: Hukuki süreç başlatıldı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "şirketin Katarlı olduğu" öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek dışı iddialar ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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