18 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt geldi: Hukuki süreç başlatıldı
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "şirketin Katarlı olduğu" öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek dışı iddialar ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.