27 Ağustos 2025, Çarşamba

Aselsan’dan heyecanlandıran paylaşım! Çelik Kubbe için kritik gün

Aselsan'dan heyecanlandıran paylaşım! Çelik Kubbe için kritik gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 13:27
Türkiye'nin savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Aselsan bugün büyük bir duyuruya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe bileşenlerini oluşturan Korkut, Hisar gibi sistemlerin de teslimatlarının yapılması bekleniyor. Notları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
