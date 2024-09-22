22 Eylül 2024, Pazar
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ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri
Onlar Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden dereceyle mezun olan zeki ve parlak gençleriydi. Memleketin geleceği için fikir üretiyor, ülkeyi her anlamda dışa bağımlılıktan kurtaracak özel projelere imza atıyorlardı. Maalesef intihar ettiler. Resmi kayıtlar öyle diyor. Daha doğrusu öldürüldüler. O sır ölümlerin arkasında kimler, hangi örgütler var? Detaylar analiz haberimizde...