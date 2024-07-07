ASELSAN eliyle koymuş gibi bulacak

ASELSAN, her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT'nin yeni teslimatlar için hazırlandığını açıkladı. Yapılan paylaşımda sistemin zorlu sahalarda dahi kullanım sağladığı vurgulandı.

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