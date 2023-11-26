ASELFLIR-500T için seri üretim tarihi verildi

Savunma sanayiinin gözbebeği ASELSAN, ambargoları aşarak hayata geçirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "ASELFLIR-500T" için seri üretime hazırlanıyor. Başkan Erdoğan da sistemin seri üretim tarihini kamuoyu ile paylaştı.

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