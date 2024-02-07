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Artvin'de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! A Haber bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 09:28
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düştü, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti. Borçka ilçesinde ise sağanak sonrası dereler taştı. A Haber muhabiri Selman Kutlu bölgeden son durumu aktardı.
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