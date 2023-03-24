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Artvin’de çay fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti

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Giriş: 24.03.2023 08:27
Son dakika haberleri... Artvin Kemalpaşa'da bulunan Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale etti.
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