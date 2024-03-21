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Artuklu’da AK Parti seçim otobüsüne saldırı! Taşlı saldırıda şoför yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 08:36
Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti'nin seçim otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan şoför hastanede tedavi altına alındı.
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