'Artık başı eğik Türkiye yok!' Bahçeli: 15 Temmuz'da müttefiklerimiz neredeydi?

Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı ve MHP, Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "15 Temmuz'da dost ve müttefiklerimiz neredeydi?" dedi. Muhalefetin erken seçim açıklamalarıyla ilgili Bahçeli, "Kaostan iktidar devşirmeye kalkıyorlar" açıklamasında bulundu.

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