07 Mart 2024, Perşembe
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Art arda ziyaretler ne anlama geliyor? Kritik temasların perde arkasında ne var?
Türkiye bölgesinde kurulmaya çalışan terör devleti planlarını yerle bir ederken diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de diğer yetkilileri yeni yılda önemli temaslarda bulundu. İşte tüm detaylar…
28 Ocak 2024
MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil'e gitti
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MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti
04 Mart 2024 Kabine sonrası
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