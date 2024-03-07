Art arda ziyaretler ne anlama geliyor? Kritik temasların perde arkasında ne var?

Türkiye bölgesinde kurulmaya çalışan terör devleti planlarını yerle bir ederken diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de diğer yetkilileri yeni yılda önemli temaslarda bulundu. İşte tüm detaylar…

28 Ocak 2024

MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil'e gitti

04 Mart 2024

MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti

04 Mart 2024 Kabine sonrası

Başkan Erdoğan: Yazın ırak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

05 Mart 2024

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti

7 MART 2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gitti