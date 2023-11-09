09 Kasım 2023, Perşembe
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Art arda meydana gelen depremler ne anlama geliyor?
Geçtiğimiz hafta Akdeniz’de önceki gün Marmara’da ve bu sabah da Hatay’da deprem meydana geldi. Son dönemde peş peşe meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar hangi fay hattında hareketlilik var? Büyük deprem mi olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin sorularını yanıtladı. İşte detaylar…