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Arnavuyköy'de İETT rezaleti! Yakıtı biten otobüs yolda kaldı

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Giriş: 21.07.2021 10:21
Arnavutköy’de sefer yapmak için duraktan çıkan İETT otobüsünün kısa süre sonra yakıtı bitti. Yakıtı biten ve hareket edemeyen İETT otobüsü otoyol bağlantı noktasında yolda kalınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoldan geçemeyen İETT araçları kontak kapattı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre Arnavutköy Peronlarından sefere başlayan 32 T Taksim - Cevatpaşa otobüsünün ilçe çıkışındaki otoyol bağlantı viyadüğünde yakıtı bitti. Yakıtı biten İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. İlerleyemeyen otobüs yüzünden kilometrelerce araç kuyruğu oluştu yoldan geçemeyen diğer İETT araçları kontak kapattı.

ARAÇLAR GERİ GERİ ÇEKİLDİ
Kapalı yoldan ilerleyemeyen araç sürücüleri ise araçlarını geri geri alarak başka bir yola bağlanmaya çalıştı. Yolda yakıtı biterek kalan İETT otobüsü ise saatler sonra bulunduğu yerden anca kaldırılabildi.

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