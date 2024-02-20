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Arnavutluk Başkanı Ankara’da!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 17:44
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Resmi Törenle karşıladı. Tören öncesinde Külliye'de sürpriz bir kabul de gerçekleşti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban'dan aktardı. İşte haberin detayları…
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Arnavutluk Başkanı Ankara’da!
Arnavutluk Başkanı Ankara’da!
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