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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı

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Giriş: 06.01.2021 15:46
Son dakika haberine göre Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geldi. Edi Rama, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından Rama, askerleri selamladı.

Başkan Erdoğan ve Edi Rama'nın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantı yapılacak. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

GÖRÜŞMEDE NELER ELE ALINACAK?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ocak'taki ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunulacak.

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