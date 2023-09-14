Arnavutköy'de hafriyat alımı sırasında bina kaydı! Bina boşaltılarak mühürlendi

Arnavutköy'de, inşaat çalışması sırasında alınan hafriyat, yanda bulunan başka bir binanın kaymasına neden oldu. A Haber muhabiri Esra Akyürek o noktadan detayları aktardı.

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