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Arnavutköy ve Sultangazi halkı İBB'ye tepkili

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.01.2023 11:19
İstanbul'da Sultangazi ile Arnavutköy arasında çalışması hedeflenen Taşoluk metrosunda inşaat bir türlü başlamıyor. Otobüs ve minibüse mahkum Arnavutköy sakinleri tepkili.
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