14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Arnavutköy halkı yeni metro hattını bekliyor! Metro için çalışma yok
İstanbul'da metro ihtiyacının bir hayli fazla olduğu bölgelerin başında Arnavutköy geliyor. Ancak bölgeyle ilgili 2016'da çizilen metro hattı Arnavutköy-Sultangazi metro projesi için hala kazma vurulmadı. Seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığını söyleyen vatandaşsa İBB yönetimine tepkili.