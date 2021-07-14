Arnavutköy halkı yeni metro hattını bekliyor! Metro için çalışma yok

İstanbul'da metro ihtiyacının bir hayli fazla olduğu bölgelerin başında Arnavutköy geliyor. Ancak bölgeyle ilgili 2016'da çizilen metro hattı Arnavutköy-Sultangazi metro projesi için hala kazma vurulmadı. Seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığını söyleyen vatandaşsa İBB yönetimine tepkili.

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