03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Arka Plan - Konsolosluklar neden kapanıyor?

Arka Plan - Konsolosluklar neden kapanıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2023 01:52
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 02 Şubat 2023 Perşembe günkü yayınında; ”Konsolosluklar neden kapanıyor? 14 Mayıs planı ne? Akşener'İn Kılıçdaroğlıu şartı ne? " sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…
Konsolosluklar neden kapanıyor?
Konsolosluklar neden kapanıyor?
Cemevi Başkanlığı’na atama
Cemevi Başkanlığı’na atama
Girişimcilere müjdeli haber
Girişimcilere müjdeli haber
İETT otobüsü durağa böyle daldı
İETT otobüsü durağa böyle daldı
Tarih kokan çarşılar!
Tarih kokan çarşılar!
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi sona erdi
Sağlık Bakanlığı’ndan Strep-A uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
Özel okullarda gizli zam mercek altında!
Özel okullarda gizli zam mercek altında!
EYT’de son viraja girildi
EYT'de son viraja girildi
Norveç’e Kur’an-ı Kerim uyarısı!
Norveç'e Kur'an-ı Kerim uyarısı!
Ankara’da ’Cumhur’ zirvesi!
Ankara'da 'Cumhur' zirvesi!
Azerbaycan halkının gözünden Başkan Erdoğan!
Azerbaycan halkının gözünden Başkan Erdoğan!
Daha Fazla Video Göster