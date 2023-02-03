Arka Plan - Konsolosluklar neden kapanıyor?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 02 Şubat 2023 Perşembe günkü yayınında; ”Konsolosluklar neden kapanıyor? 14 Mayıs planı ne? Akşener'İn Kılıçdaroğlıu şartı ne? " sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…