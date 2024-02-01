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Arjantin’de protestocular Kongre binasına yürüdü! Biber gazlı müdahale yaka paça gözaltı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 16:47
Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de gösteriler devam ediyor. Protestocular bu kez Kongre binasına yürüdü. Polis müdahalesiyle tansiyon had safhaya çıktı.
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Arjantin’de protestocular Kongre binasına yürüdü!
Arjantin’de protestocular Kongre binasına yürüdü!
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