07 Aralık 2023, Perşembe
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Arızalanan İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
Beyoğlu’da arızalanan İETT otobüsü, uzun süre yolda kalınca yağmurun da etkisiyle Unkapanı Köprüsü’nde trafik felç oldu. Otobüsün yolcularının da yağmurun altında beklemek zorunda kaldığı görüldü.