22 Mart 2024, Cuma
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Arıların gen haritası çıkarıldı! Uzmanlardan saf arı ırklarına dair uyarı
Yeryüzünün en eski sakinlerinden biri olan arılar, gezegenimizde binlerce yıldır doğal yaşam zincirinin önemli bir halkası olarak yer alıyor. Akademisyenlerse ekolojik denge için oldukça önemli olan arıların gen haritasını çıkarttı, uzmanlar saf ırkların korunması uyarısında bulundu.