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Ardahan’da ulaşıma kar engeli! Araçlar yolda kaldı

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Giriş: 03.12.2022 16:21
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerdeki kar yağışı, TIR ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Ardahan-Posof karayolunda etkisini sürdürüyor. Ağır tonajlı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. TIR ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.
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