24 Kasım 2023, Cuma
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Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera, Selçuk… Ponzi sistemine para kaptırdılar! 1’e 3 kazanacaklardı, kaybettiler
Yüksek kar vaadiyle, insanları kandırıp para toplayan çetelere dair haberler yapıyoruz. Bu tuzağa son düşenler futbol camiasından ünlü isimler oldu. Bir banka şubesi müdüresi kurmuştu bu kez Ponzi adı verilen sistemi. İddiasına göre 3 milyon lirayla girilen fon sayesinde 1'e 3 kazanç sağlayacaklardı. Ama hiç de öyle olmadı. Hepsi milyonlarını kaybetti. İşte Türkiye'nin konuştuğu dosya...