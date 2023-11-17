Arap ülkelerinin Filistin senaryosu

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik geçmiş yıllardaki saldırılarında, ordularını harekete geçiren ve 'petrol' kartını ortaya koyan bölgede söz sahibi Arap ülkeleri, bugün yaşanan katliama cılız sesle tepki gösteriyor. Geçmişten günümüze Arap ülkelerinin Filistin konusundaki tutumlarını ve yeni Filistin senaryolarını Orta Doğu Uzmanı Mehmet Rakipoğlu ile konuştuk.

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