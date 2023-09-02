Arap aşiretler Deyrizor’da PKK ile çatışıyor! Irak’taki Arap aşiretler de mücadeleye katıldı

PKK/YPG işgali altında bulunan Suriye'nin Deyrizor ilinde Arap aşiretleri, terör örgütünün zulmüne başkaldırdı. Çatışmaların sürdüğü bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirdi. Irak'taki Arap aşiretleri de ayaklanmaya katıldıklarını duyurdu. Camilerden de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı cihat çağrısı yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN