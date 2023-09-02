02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Arap aşiretler Deyrizor’da PKK ile çatışıyor! Irak’taki Arap aşiretler de mücadeleye katıldı

Arap aşiretler Deyrizor’da PKK ile çatışıyor! Irak’taki Arap aşiretler de mücadeleye katıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2023 08:44
PKK/YPG işgali altında bulunan Suriye'nin Deyrizor ilinde Arap aşiretleri, terör örgütünün zulmüne başkaldırdı. Çatışmaların sürdüğü bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirdi. Irak'taki Arap aşiretleri de ayaklanmaya katıldıklarını duyurdu. Camilerden de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı cihat çağrısı yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’da kritik temas!
Rusya'da kritik temas!
Camilerden PKK’ya karşı cihat çağrısı!
Camilerden PKK'ya karşı cihat çağrısı!
Muhalefette ittifak çıkmazıı
Muhalefette ittifak çıkmazıı
Deyrizor’da PKK/YPG’ye isyan!
Deyrizor’da PKK/YPG’ye isyan!
A Haber TEKNOFEST’in kalbinde!
A Haber TEKNOFEST'in kalbinde!
Erdoğan’ı destekledikleri için saldırdılar
Erdoğan’ı destekledikleri için saldırdılar
28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor
"28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı A Haber’de
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı A Haber'de
İlk balık avı nasıl geçti?
İlk balık avı nasıl geçti?
Hukuk devleti kırmızı çizgimizdir
"Hukuk devleti kırmızı çizgimizdir"
Van Gölü’nde dip çamuru temizliği!
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği!
Daha Fazla Video Göster