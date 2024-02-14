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Arama-kurtarma çalışması nasıl yapılıyor? İşçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde…

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 14:31
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması ile ilgili A Haber canlı yayınına konuk olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Akgün önemli değerlendirmelerde bulundu.
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