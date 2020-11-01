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Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor! İşte Rıza Bey Apartmanı'nda son durum

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Giriş: 01.11.2020 09:21
Güncelleme:01.11.2020 09:37
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların yoğun olarak devam ettiği binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. 'Mucize apartmanı' olarak da anılan Rıza Bey Apartmanı'ndan dün 33 saat sonra bir kişi kurtarılmıştı. En fazla kişinin bulunduğu apartmandı. 30'a yakın kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Enkaz bölgesine giden A Haber Muhabiri Hakan Süer, son durumu paylaştı.
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