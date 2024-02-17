Arama çalışmaları nasıl yapılıyor? Çalışmalarda kullanılan cihazların özellikleri neler?

Marmara Denizi’nde yakın zamanda içindeki mürettebatıyla birlikte batan "Batuhan A" isimli kargo gemisini arama çalışmaları sürüyor. Peki bu aramalar nasıl yürütülüyor ve hangi cihazlar kullanılıyor? İşte tüm cevaplar…

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