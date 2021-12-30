Aralık ayının enflasyonuyla insanlara korku vermeye çalışıyorlar! Prof. Dr. Göksel Aşan uyardı

3 Ocak tarihinde dolar kurunda ciddi bir yükselişin yaşanacağına ilişkin iddialara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarından yanıt verdi. Aralık ayının ekstrem bir ay olduğunun altını çizen Aşan, bu durum nedeniyle insanlara korku pompalanmaya çalışıldığını vurguladı. Aşan bu konuda vatandaşların geleceğe dair beklentilerini manipüle edilmeye çalışıldığını ifade etti.