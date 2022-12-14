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Araçlardaki km oyununda sorumlu kim? Yargıtay’dan 2. el otomobil kararı

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 10:45
Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, kilometresi düşürülmüş ikinci el araçla ilgili sorumluluğun, bilmese bile satıcıda olduğuna karar verdi. İşte o dikkat çeken kararın ayrıntılarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.
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