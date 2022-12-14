Araçlardaki km oyununda sorumlu kim? Yargıtay’dan 2. el otomobil kararı

Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, kilometresi düşürülmüş ikinci el araçla ilgili sorumluluğun, bilmese bile satıcıda olduğuna karar verdi. İşte o dikkat çeken kararın ayrıntılarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.

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