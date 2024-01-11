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Aracınızdaki yangın söndürme tüpü boş olabilir! Tüpler hayati öneme sahip

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:57
Yangın söndürme tüpleri motorlu taşıtlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. Peki olası yangınlarda hayati öneme sahip yangın tüplerinin kullanım süresi ne kadar, bakımı hangi sıklıkla yapılmalı? İşte tüm soruların cevapları…
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