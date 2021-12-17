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Araç stokçularına soruşturma | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2021 11:40
Ankara cumhuriyet Başsavcılığı bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurtaş’ın aktardığı bilgilere göre: Geçtiğimiz günlerde Karabük Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma üzerine bir rapor hazırlanmıştı. Mevcut araçlardaki fiyat artışının enflasyonun çok üzerinde olduğu tespit edilmişti.
Araç stokçularına soruşturma
Araç stokçularına soruşturma
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