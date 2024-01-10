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Araç sahipleri dikkat! Plakalarda karekod dönemi başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 11:02
1 Ocak itibarıyla karekodlu plaka dönemi başladı. Yeni tüm araçlarda karekodlu plakaların kullanılması zorunlu hale geldi. Peki bu düzenleme ile eski plakalar değişecek mi? İşte yanıtı….
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