Araç sahipleri dikkat! Plakalarda karekod dönemi başladı

1 Ocak itibarıyla karekodlu plaka dönemi başladı. Yeni tüm araçlarda karekodlu plakaların kullanılması zorunlu hale geldi. Peki bu düzenleme ile eski plakalar değişecek mi? İşte yanıtı….

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