28 Kasım 2023, Salı
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Araç sahipleri dikkat! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL ödemeyin
Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerine antifiriz uyarısı geldi. Ucuz antifrizler aracınıza daha fazla masraf çıkarabilir. Peki antifriz alırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan oto servis teknisyeni Emre Durak aktardı.