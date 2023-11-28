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Araç sahipleri dikkat! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL ödemeyin

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 16:50
Güncelleme:28.11.2023 16:50
Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerine antifiriz uyarısı geldi. Ucuz antifrizler aracınıza daha fazla masraf çıkarabilir. Peki antifriz alırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan oto servis teknisyeni Emre Durak aktardı.
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