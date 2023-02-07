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Araç girişleri durduruldu! İşte depremin vurduğu Hatay’da son durum

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 12:46
Son dakika haberi… Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’a 48 saat araç girişi durduruldu. A Haber spikeri Saliy Nayman, Hatay'daki son durumu aktardı.
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