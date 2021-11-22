Ara tatil bitti, yüz yüze eğitim başladı! Kaç sınıfta eğitime ara verildi?

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra bugün yüz yüze eğitime yeniden başladı. 18 milyon öğrenci ders başı yaparken öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 93 sevilerinde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı durumda Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara’dan aktardı.

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