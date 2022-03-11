11 Mart 2022, Cuma
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AP milletvekilinden çifte standart tepkisi! Avrupa’ya Afganistan tepkisi
Avrupa Parlamentosu üyesi Clare Daly, Rusya - Ukrayna savaşına dair konuşmasında Afganistan'daki insani krizin gölgede bırakılmasını eleştirdi. Avrupa'nın uyguladığı çifte standardı eleştiren Clare Daly, Afgan halkının yaşadığı insani krizin neden önemsiz görüldüğünü sordu.